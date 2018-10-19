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Gelinim Mutfakta 19 Ekim Cuma kim elendi 5 altın bileziği kim kazandı

Gelinim Mutfakta 19 Ekim Cuma kim elendi 5 altın bileziği kim kazandı

Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın final günü tamamlandı. Bugün yani 19 Ekim Cuma günü saat 12:15'te ekrana gelen bölümde kim elendi, 5 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı ve günün ve haftanın birincisi kim oldu sorularının yanıtı belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın final gününe dair merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:35 - Güncelleme: 19-10-2018 15:35

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 10. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en iyi yemekleri yapmaya çalışıp kaynanaların beğenisine sundular. Haftanın finaline Özüm 52 puanla birinci girerken, Başak 47, Emel 44, Ezgi ise 38 puan toplayabildi.

Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Şerbetli İrmiği yapmak için ter döktüler. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

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19 Ekim Günün Kazananı Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Emel 9 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 17 puan toplayan Ezgi ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Özüm 13, Başak ise 9 puan toplayabildi. 

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

  1. Özüm: 65
  2. Başak: 56
  3. Ezgi: 55
  4. Emel: 53

Bu sonuçlara göre 60 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 50 puan toplayan Emel ise yarışmaya veda eden isim oldu.

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