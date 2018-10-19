Gelinim Mutfakta 19 Ekim Cuma kim elendi 5 altın bileziği kim kazandı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 10. haftanın final günü tamamlandı. Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en iyi yemekleri yapmaya çalışıp kaynanaların beğenisine sundular. Haftanın finaline Özüm 52 puanla birinci girerken, Başak 47, Emel 44, Ezgi ise 38 puan toplayabildi.

Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Şerbetli İrmiği yapmak için ter döktüler. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

Gelinim Mutfakta 18 Ekim Perşembe gün birincisi kim stüdyoda ortalık fena karıştı

19 Ekim Günün Kazananı Kim? Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Emel 9 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 17 puan toplayan Ezgi ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Özüm 13, Başak ise 9 puan toplayabildi.

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Özüm: 65 Başak: 56 Ezgi: 55 Emel: 53

Bu sonuçlara göre 60 puanla Özüm haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 50 puan toplayan Emel ise yarışmaya veda eden isim oldu.

Gelinim Mutfaka Özüm Sakarya kimdir kaynanası Ayten hanım nereli