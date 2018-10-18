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Gelinim Mutfakta 18 Ekim Perşembe gün birincisi kim stüdyoda ortalık fena karıştı

Gelinim Mutfakta 18 Ekim Perşembe gün birincisi kim stüdyoda ortalık fena karıştı

Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın dördüncü günü olaylı tamamlandı. 18 Ekim Perşembe günü saat 12:15'te ekrana gelen bölümde, çeyrek altını kim kazandı sorusunun yanıtı belli olurken, Özüm'ün çileden çıktığı anlar herkesi şoke etti. İşte Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın haftanın dördüncü gününde yaşananlar...

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 15:35 - Güncelleme: 18-10-2018 15:35

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın dördüncü günü tamamlandı. 18 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Ispanaklı Beşamel Soslu Lazanyaları kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. 

Gelinim Mutfaka Özüm Sakarya kimdir kaynanası Ayten hanım nereli

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın dördüncü gününde 17 puan toplayan Özüm, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Emel 14, Ezgi ile Başak ise 8 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde; 

  1. Özüm: 52
  2. Başak: 47
  3. Emel: 44
  4. Ezgi: 38

Gelinim Mutfakta 17 Ekim Çarşamba gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

ÖZÜM ÇİLEDEN ÇIKTI: Öte yandan Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü olaylı tamamlandı. Yarışmaya bu hafta katılan Özüm, Başak ve Ezgi'nin Emel'i ortalarına alıp beline tül bağlamaya çalıştıklarını görünce çileden çıktı ve Emel'in belinde sarılı olan tülü "Sessiz kaldığı için üzerine gidiyorsunuz! Yeter!" diyerek yere attı. 

'BİZ SİZİN EĞLENCENİZ DEĞİLİZ' "Burada yemek yaparken eğleniyoruz!" diye kendilerini savunan Ezgi'ye, Özüm "Biz, sizin eğlenceniz değiliz!" diye sert cevap verdi. Özüm ve Başak bu olaydan sonra tartışmaya başladılar. İşte stüdyoda soğuk rüzgarların estiği o anlar...

Gelinim Mutfakta'da ortalık fena karıştı! Özüm'ün olay hareketiGelinim Mutfakta'da ortalık fena karıştı! Özüm'ün olay hareketiGelinim Mutfakta'da ortalık fena karıştı! Özüm'ün olay hareketiGelinim Mutfakta'da ortalık fena karıştı! Özüm'ün olay hareketiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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