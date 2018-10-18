Gelinim Mutfakta 18 Ekim Perşembe gün birincisi kim stüdyoda ortalık fena karıştı

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın dördüncü günü tamamlandı. 18 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Ispanaklı Beşamel Soslu Lazanyaları kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.
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Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın dördüncü gününde 17 puan toplayan Özüm, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Emel 14, Ezgi ile Başak ise 8 puan toplayabildi.
Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;
Gelinim Mutfakta 17 Ekim Çarşamba gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi
ÖZÜM ÇİLEDEN ÇIKTI: Öte yandan Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü olaylı tamamlandı. Yarışmaya bu hafta katılan Özüm, Başak ve Ezgi'nin Emel'i ortalarına alıp beline tül bağlamaya çalıştıklarını görünce çileden çıktı ve Emel'in belinde sarılı olan tülü "Sessiz kaldığı için üzerine gidiyorsunuz! Yeter!" diyerek yere attı.
'BİZ SİZİN EĞLENCENİZ DEĞİLİZ' "Burada yemek yaparken eğleniyoruz!" diye kendilerini savunan Ezgi'ye, Özüm "Biz, sizin eğlenceniz değiliz!" diye sert cevap verdi. Özüm ve Başak bu olaydan sonra tartışmaya başladılar. İşte stüdyoda soğuk rüzgarların estiği o anlar...
Gelinim Mutfakta'da ortalık fena karıştı! Özüm'ün olay hareketiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
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