Gelinim Mutfakta 16 Ekim Salı gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın ikinci günü tamamlandı. Bugün yani 16 Ekim Salı günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Pirpirim Aşını kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın ikinci gününde 18 puan toplayan Özüm, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Başak 14, Emel 9, Ezgi ise 7 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Özüm: 26 Emel: 25 Başak: 24 Ezgi: 18

Gelinim Mutfaka Özüm Sakarya kimdir kaynanası Ayten hanım nereli

Gelinim Mutfakta Özüm Kimdir? 15 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Özüm Sakarya oldu. Özüm kendisini tanıtırken İzmir doğumlu olduğunu ve 10 günlük evli olduğunu söyledi.

Gelinim Mutfakta Ayten Kimdir? Özüm'ün kaynanası Ayten hanım ise Siirt kökenli olduğunu ve İzmir'de ikamet ettiğini dile getirdi.