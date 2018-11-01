Gelinim Muftakta yarışmacısı Reyhan'ın eşi olay işte kralım dediği kocası

Kanal D yarışması Gelinim Mutfakta'nın fenomen haline gelen kaynanası Reyhan Yıldırım eşi Taki Yıldırım hakkında canlı yayında 'cazibeli' tüyolar verdi.

Gelinim Muftakta yarışmacısı Reyhan'ın eşi olay işte kralım dediği kocası

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması ile ünlenen Reyhan Yıldırım bugün 2. Sayfa programına katıldı. Canlı yayında 40 yıllık eşi Taki Yıldırım hakkında merak edilenleri açıklayan Reyhan Yıldırım, sunucuları bile mest etti. Programda ekrana getirilen Hülya Avşar pozu ise yaş mevzusu sebebiyle Reyhan Hanım'ın bozum olmasına sebep oldu. İşte Gelinim Mutfakta'nın fenomen kaynanası Reyhan Hanımın eşi ve anlattıkları:

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Gelinim Muftakta yarışmacısı Reyhan'ın eşi olay işte kralım dediği kocası

REYHAN YILDIRIM'IN EŞİ : Reyhan Yıldırım eşi Taki Yıldırım ile 40 yıllık evli. Kocasına aşırı düşkün olan Reyhan Yıldırım onu çocuklarından bile üstün tutuyor. 2. sayfa programında kocasıyla olan sırlarını paylaşan Reyhan Yıldırım, sunucuları şaşkına çevirdi.

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Gelinim Muftakta yarışmacısı Reyhan'ın eşi olay işte kralım dediği kocası

HERGÜN KOCASINA ATTIĞI MESAJ : Reyhan Yıldırım kocası Taki Yıldırım'ı eve gelişinde kapılarda karşılayıp ayaklarının dibine oturuyormuş. Kocasına hergün mutlaka 'seni seviyorum' diye mesaj attığını açıklayan Reyhan Yıldırım, eşine de 'kralım' diye hitap ediyor.

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Gelinim Muftakta yarışmacısı Reyhan'ın eşi olay işte kralım dediği kocası

TAKİ YILDIRIM'IN ANLATTIKLARI : Cilveleri ile herkesi şaşırtan Reyhan Yıldırım'ın merak konusu olan eşi Taki Yıldırım da ekrana getirildi. Taki Yıldırım, eşi Reyhan Hanım ile köyde tanıştıklarını anlattı.

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