  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı!

Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı!

ADANA'da 62 yaşındaki Ali U.'nun, oğlu 38 yaşındaki Mehmet U.'nun cezaevine düşmesinin ardından iddiaya göre evinden çıkarmak isteği gelini 36 yaşındaki Zeytin U. ve 4 torununu korkutmak için besledikleri kediyi parçaladığı öne sürüldü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 11:04 - Güncelleme: 27-07-2018 11:04

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet U., 10 yıl önce babasına ait arsanın üzerine kendi imkanlarıyla ev yaptırdı. Daha sonra Zeytin U. ile evlenen Mehmet U. işlediği bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu.

İddiaya göre oğlunun hapiste olmasını fırsat bilen Ali U., yaşları 4-11 arasında olan 4 torununun annesi gelinine, 'Evin tapusunu diğer, oğlumun üzerine geçirin ve bugüne kadar oturduğunuz yılların kirası olan 30 bin lira para verin' dedi.

KEDİYİ ÖLDÜRDÜ PARÇALADI
Bunun üzerine Zeytin U., 'Kocam cezaevinde,ben bu parayı veremem' diyerek kayınpederinin bu isteğini kabul etmedi. Bir süre sonra Zeytin U.'nun evde olmadığı sırada dama çıkan Ali U., iddiaya göre torunlarının beslediği yavru kediyi öldürüp parçalara ayırdıktan sonra, "Bu evden çıkacaksınız, yoksa sizi de böyle parçalarım" dedi.

AĞLAYARAK ODALARINA SAKLANDILAR
Dedelerinin kediyi parçaladığını gören küçük çocuklar ise ağlayarak odalarına saklandı. Ne yapacağının bilemeyen Zeytin U., polise giderek şikayetçi oldu. Eve gelen ekipler ise parçalanmış kediyi görünce Ali U.'yu gözaltına alındı. İfadesi alınan Ali U.'ya, 'Tehdit ve mala zarar vermek' suçlamasıyla işlem yapılarak sevk edildiği adliyede evden uzaklaştırma verildi.

"BU EVDEN GİDECEKSİNİZ"
Olayın ardından, Zeytin U.'nun ikiz olan kızlarından 11 yaşındaki G.U. yaşadıklarını annesine sarılarak anlattı. Olay günü bahçede oynadıklarını söyleyen küçük kız, "Dedem, 'Sizi de bu kedi gibi parçalarım. Bu evden gideceksiniz' diye bağırdı" dedi.

"KEDİMİZİ ÖLDÜRMESİ PSİKOLOJİMİZİ BOZDU"
Çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu anlatan anne Zeytin U. ise "Çocuklar geceleri yataklarından sıçrayarak uyanıyor. Yavru kedimizi parçalamış, çamaşırlarımızın asılı olduğu ipi kesip ortalığı dağıtmış. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, beslediğimiz kedinin bu şekilde öldürülmesi onları çok etkiledi. Bizim evden atmaya çalışıyorlar, sürekli ölümle tehdit ediliyorum. Eşim de cezaevinde olduğu için tek başıma kaldım. Tek korkum evlatlarım bana bir şey olursa sahipsiz kalırlar. Çocuklarım için yaşamak zorundayım" dedi.

"İFTARA ATIYORLAR"
Konuyla ilgili konuşan dede Ali U. ise gelinin kendine iftara attığını kedi parçalama olayının doğru olmadığını öne sürdü. Ali U., "Oğlum cezaevine girince, gelinime 'Gel bizimle otur' dedim. 4 torunum benim canım ciğerim. Ama kendisi bizim uyarılarımızı dinlemeyerek başına buyruk hareketlerde bulundu. Bize sürekli iftara atıyor, ben de bunun üzerine evimin çevresine güvenlik kamerasını taktırdım. Amacım yaşanılan her şeyin kayıt altında olması" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gelini ve torunlarını evden çıkarmak için kedi parçaladı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ENİS GÜLERYÜZ 27 Temmuz 2018 11:10 Allah içine merhamet vermemiş,ne yapsan boş,cehennem boşa yaratılmadı cennet boş değil..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro