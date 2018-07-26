Gelini kayınpederine oğluyla ilgili gerçeği söyleyince...

Konya'da bir kişi, gelinini terk ederek başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrendiği oğlunu bıçakladı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi.

Başka birisiyle yaşamaya başladı: Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı. Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti.

Gelin kayınderine söyledi: Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı.

Oğlunu bıçakladıktan sonra karakola giderek teslim oldu: İş yerinde babayla oğlunun konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yakup K., yanında getirdiği bıçakla oğlunu bacaklarından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.