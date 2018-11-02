Gelini gösterip dolandırıcılık yapan çete Gaziantep'te çökertildi

GAZİANTEP'te son 1 ayda polise başvuran 6 kişi başka şehirlerden evlenmek için geldiklerini fakat evlenecekleri kadınların yüklü miktarda başlık parası ve altınları alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis altınların alındığı kuyumcuların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan E.B. ve ailesi olarak tanıştırdığı M.Ş., G.B., P.Y, H.Ç, A.Ç., M.A., Y.K., S.K. ile M.D.'yi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 ayda 6 kişiyi toplam 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Gelini gösterip kaçıyorlardı

Mağdurların ifadesine başvuran ekipler, çete üyelerinin sözde evlenecek olan kızı, evlendirilecek erkeğin ailesine gösterdikten sonra süt ve başlık parası altında yüklü miktarda para ve takıları aldıktan sonra ortadan kaybolduklarını belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, 4'ü tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlamasıyla tutuklandı.