Gelin ve damadı düğün salonuna çekiciyle götürdüler

Konvoy ilerlediği sırada arabanın bozulduğunu zannederek büyük bir şok yaşayan gelin, müstakbel eşiyle birlikte gelin arabasına binip çağrılan çekicinin üzerinde şehir turu atarak düğün alanına kadar gitti.

Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan düğünleri için konvoy eşliğinde eşini almaya giden damat Cuma Atalay, düğün konvoyu ilerlerken arabanın bozulduğunu belirterek çekici çağırdı. Çekiciyi gören gelin ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Süslenen gelin arabası çekicinin üstüne çıkarıldı. Gelin arabasının yüklü olduğu çekici, konvoyun en önüne geçerek diğer araçlarla birlikte kornalar eşliğinde şehir turu attı. Olayın kurgu olduğunu öğrenen gelinin şaşkınlığı yerini sevince bıraktı.