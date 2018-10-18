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Gelin Sinem Umaş'ın darp iddiasına emniyetten yanıt

Gelin Sinem Umaş'ın darp iddiasına emniyetten yanıt

15 Ekim akşamı tekel bayiden alkol aldıktan sonra polis tarafından darp edildiğini ileri süren Sinem Umaş ilgili emniyet açıklama yaptı. Umaş'a 4250 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldığını ancak genç kadının polise hakaret ettiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 13:34 - Güncelleme: 18-10-2018 13:34

GÖREVLİ POLİS MEMURUNU DARP ETMİŞTİR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "15 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı 'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet' suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir"

"YERE DÜŞEREK VÜCUDUNDA HAFİF YARALANMALAR MEYDANA GELMİŞTİR"

"Bu sırada görevli polis memurunun üzerinde bulunan zimmetli el telsizinin düşerek kırılmasına sebebiyet vermiştir. Kadın olması sebebiyle şahsı zapt etmekte güçlük çeken görevlilerimizin elinden kurtulmak isterken yere düşerek vücudunda hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Daha sonra Umaş, zorlukla zapt edilerek gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken araç içerisinde de görevlilere hakaret etmeye devam etmiştir. Konuyla ilgili olarak market sahibi M.Y. isimli şahsa gerekli idari işlem yapılmış, Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir”

GÖREVLİ POLİS MEMURUNU DARP ETMİŞTİR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "15 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı 'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet' suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir"

"YERE DÜŞEREK VÜCUDUNDA HAFİF YARALANMALAR MEYDANA GELMİŞTİR"

"Bu sırada görevli polis memurunun üzerinde bulunan zimmetli el telsizinin düşerek kırılmasına sebebiyet vermiştir. Kadın olması sebebiyle şahsı zapt etmekte güçlük çeken görevlilerimizin elinden kurtulmak isterken yere düşerek vücudunda hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Daha sonra Umaş, zorlukla zapt edilerek gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken araç içerisinde de görevlilere hakaret etmeye devam etmiştir. Konuyla ilgili olarak market sahibi M.Y. isimli şahsa gerekli idari işlem yapılmış, Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir"

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