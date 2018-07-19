Gelin damat kavga etti Antalya'da 5 milyon dolarlık düğün iptal

Turizm cenneti Antalya'da yapılması planlanan ve Britney Spears'ın sahne alacağı, 5 milyon dolarlık düğün, gelin damat kavga edince iptal oldu. Eğer düğün gerçekleşseydi bu güne kadar yapılmış en görkemli düğün olacaktı.

Son zamanlarda Hinduların favori düğün lokasyonu. Turizm şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, 2014 yılından itibaren ciddi bir tanıtım atağı yaptıklarını vurguladı ve belki de Antala'da yapılacak en görkemli düğünün, gelin damat kavgası yüzünden iptal olduğunu açıkladı. Twitter

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GELİN DAMAT KAVGA ETTİ, DÜĞÜN İPTAL; Özpak, Hint bir gelindamatla düğün öncesi yaşadıkları krizi ise şöyle anlattı: "Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti." Twitter

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İptal edilen düğünün maliyetinin 5 milyon doları bulduğu öğrenildi. Genellikle 400 ile 1000 davetli arasındaki büyüklüklerde düğünler yapıldığını söyleyen Özpak, konukların da ortalama üç gece dört gün konaklandığını belirtti. Twitter

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