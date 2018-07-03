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Gelin çıldırdı! Önce eltisini sonra da kaynanasını...

Gelin çıldırdı! Önce eltisini sonra da kaynanasını...

DÜZCE'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile kayınvalidesi, hastanede tedaviye alındı.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 13:56 - Güncelleme: 03-07-2018 13:56

Olay, sabah saatlerinde, Düzce'nin Dedeler köyünde meydana geldi. Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü. Zevcan K., daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu. Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvaldiesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Zevcan K., olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kadınlar zıvanadan çıktı ! 03 Temmuz 2018 15:09 çok tehlikeli... diziler-internet vs onlarca şımartıcı-kışkırtıcı yayın fabrika ayarlarını bozdu.çoğu çatlak modunda... çok dikkat edin...

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