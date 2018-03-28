  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gelin adayı Hanife'ye büyük şok! Bakanlık el attı

Gelin adayı Hanife'ye büyük şok! Bakanlık el attı

Sosyal medya hesabından reklam yapıp çok ciddi paralar kazanan ünlü isimlere vergi geliyor. Konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 11:36 - Güncelleme: 28-03-2018 11:36

RTÜK tarafından yasak getirilen izdivaç programlarında şöhreti yakalayan gelin adayı Hanife, sosyal medya hesabını kazanç kapısına çevirdi. Yarım milyona yakın takipçisi olan müzmin gelin adayı, çeşitli markalara ait ürünlerin tanıtımını yaparak büyük paralar kazanıyor. Vatan'da yer alan habere göre konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Maliye Bakanlığı, yapılan reklamlardan vergi alınması için düğmeye bastı.

BİR GÜNDE BİNLERCE LİRA KAZANIYORLAR

Sosyal medya, hem ürün ve hizmetini tanıtmak isteyen şirketler, hem de kolay yoldan para kazanmak isteyen kullanıcılar için çıkış kapısı oldu. Ünlü isimler başta olmak üzere, bazı blogger'lar ile ünlü sosyal medya fenomenleri, attıkları tweetler ile bir gün içinde binlerce lira kazanıyor.

PAYLAŞIM VE BEĞENİYE GÖRE ÜCRET ARTIYOR

Twitter başta olmak üzere Instagram ve Snapchat uygulamaları ile yapılan ürün tanıtımları, saniyeler içinde binlerce kişiye ulaşıyor. En fazla ücreti de en fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar kazanıyor. Sadece tek bir paylaşım ile elde edilen gelir, 2 bin TL'den başlıyor. Paylaşıma gelen beğeniye göre de ücret artabiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gelin adayı Hanife'ye büyük şok! Bakanlık el attı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 12:07 bu tür islerde MASAK Maliye ortak calismali

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro