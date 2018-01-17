Gelin adayı Hanife Gürdal'dan herkesi şoke eden haber

Hanife Gürdal'ı ilk olarak Esra Erol'un evlendirme programında eş adayı ararken tanıdık. Ancak Hanife daha sonra Esra Erol'u bıraktı Zuhal Topal'ın programına geçti. Hanife'nin bu hamlesi o dönem herkesi çok şaşırtmıştı. Hanife'nin popülerleşmesi de Zuhal Topal'ın programı sayesinde oldu zaten. Yaşadığı aşkları ve tartışmaları ile çok konuşuldu. Uzunca bir süre aradığı aşkı bulamadı. Programdan ayrıldı. Zaten bildiğiniz üzere evlendirme programları yayından kaldırıldı. Böylece Hanife'nin ekranlarda aşkı bulma mücadelesi sona erdi. Twitter

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Hanife daha sonra karşımıza oyuncu olarak çıktı. Seda Sayan'ın evlendirme programından çıkanların yer aldığı, TV 8'de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinin kadrosuna dahil olan Hanife, bomba gibi bir giriş yapsa da oyunculuk kariyer uzun olmadı. Dizi yayından kalktı. Hanife ise sosyal medya da hayatına devam etti. Öyle ki tüm bu süreçte aşk arayışı bitmedi. Furkan Alkoç ile çok çalkantılı birlikteliği başladı... Twitter

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HANİFE SONUNDA EVLENİYOR; Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programı ile adını duyuran Hanife Gürdal, bir süredir birliktelik yaşadığı dondurmacı sevgilisi Furkan Alkoç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.



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