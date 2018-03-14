Gelin adayı Hanife Gürdal estetik yaptırdı son halini görenler tanıyamadı

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın programlarına çıkarak uzunca bir süre eş adayı arayan, gelin adayı Hanife Gürdal, şaşırtmaya devam ediyor. Bir dönem oyunculuğa göz kırpan, açık fotoğrafları internette dolaşan ve şu sıralar bol bol reklam yaparak hayatına devam eden Hanife Gürdal estetik yaptırdı. Hanife Gürdal'ın son halini görenler tanıyamıyor.
Star TV'de yayınlandığı dönemde çok ses getiren Zuhal Topal izdivaç programı bitse de yankıları hala sürüyor. İzdivaçtaki eski gelin adayı Hanife, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Zuhal Topal'ın evlilik programı yayınlandığı dönemde kendisine eş arayan Hanife, şöhreti yakalamıştı. Estetik yaptıran Hanife, başka biri oldu
DUDAKLARINA SİLİKON YAPTIRDI; Sık sık paylaşımlar yapan Hanife'nin güzelliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hanife'nin kendisine estetik yaptırdığı, dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.
İTŞE HANİFE GÜRDAL'IN SON HALİ; Hanife'nin son halini görenler, "Programdaki halinden eser yok." dedi.
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