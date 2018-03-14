Gelin adayı Hanife Gürdal estetik yaptırdı son halini görenler tanıyamadı

Esra Erol ve Zuhal Topal'ın programlarına çıkarak uzunca bir süre eş adayı arayan, gelin adayı Hanife Gürdal, şaşırtmaya devam ediyor. Bir dönem oyunculuğa göz kırpan, açık fotoğrafları internette dolaşan ve şu sıralar bol bol reklam yaparak hayatına devam eden Hanife Gürdal estetik yaptırdı. Hanife Gürdal'ın son halini görenler tanıyamıyor.