Geleneksel festival görenleri şaşırtıyor! Halk birbirine inek dışkısı fırlatıyor

Hindistan'ın Andhra Pradesh şehrinde bulunan Kairuppala köyünde binlerce insan, Pazartesi günü düzenlenen ve Pidakala Samaram adı verilen etkinlikte birbirlerine inek dışkısı fırlattı.

Her yıl Ugadi adı verilen yeni yıl gününden bir gün sonra düzenlenen geleneksel etkinlikte, ülkede kutsal kabul edilen inek dışkısının halka sağlık ve refah getireceğine inanıldığı için insanlar birbirlerine dışkı fırlatıyor. Her yıl pek çok insanın yaralandığı dışkı fırlatma etkinliğinin köye sağlık, refah ve yağmur getireceğine inanan yerel halk, bu sayede ağrı ve çilelerin de ortadan kalkacağına inanıyor.

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