Gelenek değil işkence genç kızların memelerini ütüleyip...

Birazdan okuyacaklarınız Orta Çağ'dan kalma bir işkence biçimi resmen. Dünyanın dört bir yanından, halen sürdüğüne inanamayacağınız kadın bedenine yönelik işkence ritüelleri kan donduran cinsten.

Orta Çağ'dan kalma ama halen süren gelenek adı altında kadın bedenine yönelik işkence ritüelleri ve tuhaf yasalar okuyanları dehşete düşürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların en büyük sorunu, onlar adına karar veren merciler... Nasıl yaşamaları, ne gibi seçimler yapmaları gerektiğine karar veren bu merciler ataerkil toplumun çağ dışı uygulamalarını yeniden üretiyor.



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GAVAJ: Moritanya'da kız çocuklarına küçük yaşlardan itibaren zorla yemek yediriliyor; gavaj ismi verilen bu işlemle kilo alan gençlerin zengin bir aileden geldiğine inanılması sağlanıyor. Kilolu olanların otoriteye, iktidara ve statüye sahip olduğu Moritanya'da kusana kadar yemek yedirilen bir sürü kız çocuğu bulunuyor. Sırf ileride koca bulabilsin diye...



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KADIN SÜNNETİ: Dünya genelinde üç farklı yöntemle uygulanan ve Kuzey ve Doğu Afrika'nın büyük bölümünde görülen kadın sünnetinde amaç kadınların cinsel ilişkiden aldıkları hazzı azaltmak... Çoğunluğunun steril ortamda gerçekleştirilmediğini belirtmeye gerek yok galiba.



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