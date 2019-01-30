Gelenek değil işkence genç kızların memelerini ütüleyip...

Orta Çağ'dan kalma ama halen süren gelenek adı altında kadın bedenine yönelik işkence ritüelleri ve tuhaf yasalar okuyanları dehşete düşürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınların en büyük sorunu, onlar adına karar veren merciler... Nasıl yaşamaları, ne gibi seçimler yapmaları gerektiğine karar veren bu merciler ataerkil toplumun çağ dışı uygulamalarını yeniden üretiyor.
GAVAJ: Moritanya'da kız çocuklarına küçük yaşlardan itibaren zorla yemek yediriliyor; gavaj ismi verilen bu işlemle kilo alan gençlerin zengin bir aileden geldiğine inanılması sağlanıyor. Kilolu olanların otoriteye, iktidara ve statüye sahip olduğu Moritanya'da kusana kadar yemek yedirilen bir sürü kız çocuğu bulunuyor. Sırf ileride koca bulabilsin diye...
CADI AVI: Çağ dışı bir uygulama olduğunu ve yüzyıllar öncesinde kaldığını zannettiğiniz cadı avının günümüzde halen uygulandığını biliyor musunuz? Papua Yeni Gine'de bazı kabilelerde cadı olduğuna inanılan kadınlar yakılıyor. Tek bir örnek üzerinden anlatınca durumun aslında neden sadece kadınlara yönelik toplumsal bir işkence olduğunu anlayacaksınız: Mide enfeksiyonundan ötürü oğlunu kaybeden kadın, sırf oğlunun ölümüne müdahale edemediği için işkenceyle yakıldı.
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