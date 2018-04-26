Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde refüjde ot biçme çalışması yapan 3 belediye işçisi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşçilere çarpan otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. Bu acı haberi duyan arkadaşları yıkıldı, yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

İki yıl önce 3 işçinin hayatını kaybettiği yerde yine aynı acı olay yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı.

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Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

Saat 16.00 sıralarında, Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi.

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Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi.

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Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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