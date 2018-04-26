Gelen haberle yıkıldılar: Üç işçi hayatını kaybetti!

İki yıl önce 3 işçinin hayatını kaybettiği yerde yine aynı acı olay yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı.