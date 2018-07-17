Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Uykunun karakteristik bir özelliği olan rüyalar ve rüya görme süreci hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?

Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Uykunun karakteristik bir özelliği olan rüyalar ve rüya görme süreci hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? list25'ten derlediğimiz bu içerikte size yeni ve ilgi çekici bilgiler verdik. Hazırsanız başlayalım! Yapılan bir araştırmaya göre, çocukken siyah-beyaz televizyon izlemiş bireyler sıklıkla siyah-beyaz rüyalar görmektedir.

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Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Bir gecede 4 ila 6 tane rüya görürüz fakat bunların en az %95'i unutulur. 3. Nadir de olsa gelecekte yaşanılacak olaylar öncesinde rüya olarak görülebilir. İddialara göre 11 Eylül saldırıları, Titanik faciası ve birçok uçak kazası önceden görülmüş.



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Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Bazı insanlar bilinçli olarak rüyalarını kontrol edebilmektedir. Bu olaya Lucid Rüya deniyor. Uyku sırasında beyin aktiviteleri yavaşlamaz, aksine daha aktif hale gelir. Uykunun son safhası olan REM uykusunda beynimiz, uyanıkken olduğundan daha aktif halde olabilir. Bu hareketlilikten dolayı en çok kabus da bu safhada görülür.

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Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

DNA'nın yapısı, periyodik tablo, dikiş makinesi ve giyotin rüyalar sırasında öngörülmüş.

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