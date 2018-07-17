Gelecek rüyalarda görülebilir mi? İşte rüyalar hakkında ilginç bilgiler

Bazı insanlar bilinçli olarak rüyalarını kontrol edebilmektedir. Bu olaya Lucid Rüya deniyor. Uyku sırasında beyin aktiviteleri yavaşlamaz, aksine daha aktif hale gelir. Uykunun son safhası olan REM uykusunda beynimiz, uyanıkken olduğundan daha aktif halde olabilir. Bu hareketlilikten dolayı en çok kabus da bu safhada görülür.