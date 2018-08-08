Gelecek 10 yılda en çok kazandıracak 10 bölüm

Üniversite adayları için şimdi sırada tercih dönemi var. Aklınızdan birçok program geçiyor olmalı. Ancak gönlünüzdeki alanları yazmadan önce, gözünüzü geleceğe de çevirmelisiniz.

Üniversite adayları için şimdi sırada tercih dönemi var. Aklınızdan birçok program geçiyor olmalı. Ancak gönlünüzdeki alanları yazmadan önce, gözünüzü geleceğe de çevirmelisiniz. Üniversiteyi bitirip mesleğe atılacağınız gelecek 10 yılda, değer kazanacak alanlara göz atmanızda fayda var. ABD’nin önde gelen kişisel finans dergisi Kiplinger; gelecekte en kazançlı olacak 10 programı sıraladı. Listede sağlık, mühendislik, işletme ile bilişim alanları öne çıktı. Sıralamada kullanılan veriler, ABD’ye ait olsa da tercih yapmadan önce, size de fikir verebilir. İşte bu 10 bölüm...



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HEMŞİRELİK Dünyada yaşlanan nüfus ve ilerleyen tıp teknolojileriyle birlikte üniversitelerde sağlık programları büyük bir gelecek vadediyor. ABD İstihdam İstatistikleri Ofisi’nin verilerine göre, hemşirelik gelecek 10 yılda yüzde 17.2 büyüyecek. Bu, 1.9 milyon iş fırsatının doğması anlamına geliyor. Twitter

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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Şehirler gelişiyor, her gün son teknolojinin gücüyle şekillenen yeni yapılar yükseliyor. Geleceğin şehirlerinde de inşaat mühendislerine çok iş düşecek. ABD İstihdam İstatistikleri Ofisi’nin verileri bu alanın önümüzdeki 10 yılda yüzde 10.5’lik bir büyüme şansı olduğunu söylüyor. Bu sadece ABD’de yeni 200 bin iş fırsatı demek. Twitter

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