Geleceğin elektrikli otomobili Volkswagen I.D.

Alman otomobil devi Volkswagen, büyük ilgi çeken fütüristik tasarıma sahip elektrikli modelinin üretime başlayacağını resmen açıkladı. Daha önce konsept olarak tanıtılan I.D. hatchback modelinin, sekizinci nesil Golf'ten sadece 5 ay sonra, yani 2019 yılının Kasım ayında üretime gireceği açıklandı. I.D. hatchback, tamamen yeni olan elektrikli I.D. ailesinin üretilecek ilk modeli olma özelliğini taşıyor. I.D. ailesinin diğer iki üyesi ise; crossover model olan I.D. Crozz ve Alman markanın ikonik minibüsü T1'e atıfta bulunan tasarımıyla I.D. Buzz Twitter

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I.D. hatchback modelinin, ilk kez 2016 Paris Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtıldığı zaman 168 HP güç üreten elektrikli bir motora sahip olacağı ve 600 km sunacağı belirtiliyordu. Alman marka yollara çıkma hazırlıklarına başlayacak olan modelin güç ünitesi ile ilgili yeni bir açıklama yapmazken, daha önce açıklanan verilerin daha da geliştirilebileceği tahmin ediliyor. Twitter

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Volkswagen I.D. hatchback, piyasaya sunulması ile birlikte Golf'ün elektrikli versiyonu e-Golf modelinin yerini alacak. Volkswagen, benzersiz tasarımı ve sahip olacağı açıklanan rekabetçi başlangıç fiyatı ile I.D. hatchback'in, şu an dünya piyasasında en çok satılan elektrikli modeller arasında bulunan Nissan Leaf ve Tesla Model 3'e çok ciddi bir rakip olacağına inanıyor. Twitter

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