Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

Oyuncu Oktay Kaynarca 53 yaşına bastı. Kaynarca, yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Gecede Meryem Uzerli, Sanem Özçelik, Deniz Çakır, Olgun Şimşek ve dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca'yı yalnız bırakmadı. Doğum günü partisine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bir dönem aşk yaşayan sonrasında ise ayrılık kararı alan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın bu yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.