Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

Oyuncu Oktay Kaynarca 53 yaşına bastı. Kaynarca, yeni yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Gecede Meryem Uzerli, Sanem Özçelik, Deniz Çakır, Olgun Şimşek ve dizideki rol arkadaşları Oktay Kaynarca'yı yalnız bırakmadı. Doğum günü partisine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bir dönem aşk yaşayan sonrasında ise ayrılık kararı alan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın bu yakınlaşması dikkatlerden kaçmadı.

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Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

ATV'de salı günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Çakır rolünü başarıyla oynayan usta oyuncu Oktay Kaynarca, hatırlanacağı gibi bir dönem, Deniz Çakır'la aşk yaşamıştı. İkilinin dans ederken yakınlaşması akıllara yeniden birlikteler mi sorusunu getirdi.

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Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

İşte geceden kareler...

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Geceye damga vuran fotoğraf! Yakınlaşmadan duramadılar

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