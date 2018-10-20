Geceye abartılı göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle damga vurdu

İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı yarışma programıyla popüler olan Hayley Hughes, Londra'da düzenlenen bir yardım gecesine katıldı. Sevgilisinin eşlik ettiği Hughes, giydiği derin göğüs dekolteli ve derin bacak yırtmaçlı kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Bantlı ve derin yırtmaçlı kıyafeti bazıları tarafından beğenilirken çok sayıda olumsuz eleştiri de aldı. Hayley Hughes'un bu seçimini eleştirenler "Çok da iyi görünmüyor" ya da "Bu ne basit bir görünüm" diyerek yıldızı eleştirdi.