Geçen yıl evlenmişlerdi yolları ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı spor eğitmeni Çalkan Algün ile Cemile Sultan Korusu'nda nikah masasına oturmuştu. Bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle herkes şoke oldu. Geçen yaz evlenen Merve Sevi ve Çalkan Algün, Instagram'da birbirini takibi bıraktı. Herkesin ayrıldıklarını düşündükleri çift açıklama yaptı. İşte o açıklama…
Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi. Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.
Ünlü oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı spor eğitmeni Çalkan Algün ile Cemile Sultan Korusu'nda nikah masasına oturmuştu. Bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle herkes şoke oldu. Geçen yaz evlenen Merve Sevi ve Çalkan Algün, Instagram'da birbirini takibi bıraktı. Herkesin ayrıldıklarını düşündükleri çift açıklama yaptı. İşte o açıklama…
Geçen yıl ağustos ayında Çalkan Algün ile nikah masasına oturan oyuncu Merve Sevi'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları güçlendirdi. Merve Sevi konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" dedi.
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