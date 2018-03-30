Geçen yıl evlenmişlerdi yolları ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Merve Sevi, geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı spor eğitmeni Çalkan Algün ile Cemile Sultan Korusu'nda nikah masasına oturmuştu. Bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle herkes şoke oldu. Geçen yaz evlenen Merve Sevi ve Çalkan Algün, Instagram'da birbirini takibi bıraktı. Herkesin ayrıldıklarını düşündükleri çift açıklama yaptı. İşte o açıklama…