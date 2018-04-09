Geçen ay evlenmişlerdi! Bir ay kaldı

Özcan Deniz (45) ile kendisinden 20 yaş küçük Feyza Deniz geçen ay nikah masasına oturmuştu. Feyza Deniz ‘Kuzey’ adını verecekleri oğullarına 8 aylık hamile.Çift önceki akşam Etiler’deki Günaydın Restaurant’ta yemek yedi. Posta'da yer alan habere göre; Özcan Deniz “Doğuma az bir zaman kaldı. İkimiz de çok heyecanlıyız” dedi.
GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ
Feyza Deniz konuşmak istemedi, gülümsemekle yetindi. Feyza Deniz hamileliğinin ilk aylarından bu yana tayt ve dar tişörtler giyiniyor.
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