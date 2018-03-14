Gece yatağınıza soğan alın bakın neler olacak

Soğan; evet kokuyor ancak bir o kadar da faydası bulunuyor. Kimse inkar edemez. Soğanın yemeklere kattığı lezzetin yanında sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Alternatif tıp yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın kullanış şekillerine göre faydaları farklılık gösteriyor. Geceleri yatağın altına koyup beklettiğiniz soğanın sağlık açısından bakın ne faydası varmış… Soğan, kolesterolü düşürmek, kan pıhtılaşmasını önlemek, astım, kronik bronşit, saman nezlesi, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmek için güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda soğan çeşitli kanser türlerinin engellenmesine de yardımcı olur.
Yapılan araştırmalar soğanda bulunan güçlü antioksidan ve kükürt miktarının öksürüğe iyi geldiğini ortaya çıkarmıştır. Geçmeyen öksürüğe karşı soğan... Gün geçtikçe soğuk algınlığına daha çabuk yakalanır hale geldik. Öksürük de soğuk algınlığının olmazsa olmazı.
Soğanın öksürüğe iyi gelmesi için yapmanız gerekenler şu şekildedir; 1- Yarım soğanı kâsenin içine koyun.
2- Üstüne kaynar su dökün. Ardından kâseyi yemek masasının üstüne veya yatağınızın altına koyun.
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