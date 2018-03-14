Gece yatağınıza soğan alın bakın neler olacak

Soğan; evet kokuyor ancak bir o kadar da faydası bulunuyor. Kimse inkar edemez. Soğanın yemeklere kattığı lezzetin yanında sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Alternatif tıp yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın kullanış şekillerine göre faydaları farklılık gösteriyor. Geceleri yatağın altına koyup beklettiğiniz soğanın sağlık açısından bakın ne faydası varmış… Soğan, kolesterolü düşürmek, kan pıhtılaşmasını önlemek, astım, kronik bronşit, saman nezlesi, diyabet ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmek için güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda soğan çeşitli kanser türlerinin engellenmesine de yardımcı olur.

