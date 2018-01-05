Gece yarısından itibaren motorine zam geliyor!

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 7-9 kuruş arası bir zam yapılacak. Böylece Türkiye dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla fiyat artışı beklendiğini açıkladı.

7-9 KURUŞ ARASI ZAM: PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. 5-8 Ocak 2018 tarihlerinde benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Bu açıklama ile birlikte motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruş zam yansıtılması bekleniyor.