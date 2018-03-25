Gece yarısı feci kaza! Araç su birikintisine devrildi çok sayıda ölü var

Denizli'nin Tavas ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki su birikintisine devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Denizli'den Muğla'ya gitmekte olan içerisinde 6 kişinin bulunduğu, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 20 YF 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıabat Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su birikintisine devrildi. Muharrem Çineli araçtan ve su birikintisinden çıkıp polis çağırdı... İtfaiye saatlerce süren uğraşın ardından Emin Çotul, Mehmet Bayraktar, Uğur Hepgül, Süleyman Tahancalıoğlu ve Kamil Kocamanoğlu'nun cenazelerine ulaştı...