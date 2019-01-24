Gece yarısı bomba paylaşım! Serdar Aziz'de işlem tamam

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Chelseali Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Serdar Aziz'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 'Çalışma prensiplerimize uymuyor' diyerek Serdar Aziz'le yollarını ayıracaklarını söyleyen milli futbolcu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.
Çünkü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, dün gece yarısı Twitter hesabından 'Serdar Aziz tamam' şeklinde tweet atarak milli futbolcunun transferinin bittiğini işaret etti.
Serdar Aziz tamam— Hakan Bilal Kutlualp (@hbkhbk) 23 Ocak 2019
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