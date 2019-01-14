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Gece kulüplerine şok baskın! Fuhuş ve torbacı çetesi yakalandı

Gece kulüplerine şok baskın! Fuhuş ve torbacı çetesi yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda polis ekibiyle ilçe genelinde dev bir uygulama gerçekleştirildi. Gece kulüplerine şok baskınlar düzenleyen polis, konsomatrislik yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 35 kadın ile birlikte toplamda 50 kişiyi gözaltına aldı. Uygulama kapsamında polis ekipleri uzun süredir peşinde oldukları “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesini de çökertti.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 11:23 - Güncelleme: 14-01-2019 11:23

Şişli’de geçtiğimiz sene yapılan asayiş uygulamalarıyla usulsüzlüklere göz açtırmayan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni yılda da baskın ve denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda dün saat 00.00’dan itibaren ilçe genelinde çok sayıda polisle dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Harbiye’de 2 gece kulübüne şok baskın düzenleyen ekipler, ilk olarak kapıda “bodyguard” görevi yapan 2 şahsın üst aramalarını gerçekleştirdi. Şahısların üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gece kulüplerine 420 bin lira ceza kesildi
Ekipler ardından gece kulübüne girerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde konsomatrislik yaptığı belirlenen 11’i Ukrayna uyruklu olmak üzere 35 kadın gözaltına aldı. Kulüpteki kişilerin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yapan polis ekipleri, ilçe genelinde toplamda 12 gece kulübüne 420 bin lira para cezası kesti. Kulüpte gözaltına alınan kadınlar, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bulaşıcı hastalık tespitinin yapılması için sevk edildiği hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıca saat 22.00'den sonra alkol satışı yapan bir tekel bayine, kumar oynatıldığı tespit edilen bir kafeteryaya da idari işlem yapıldı.

Fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara baskın
Uygulama kapsamında polis ekipleri, Mecidiyeköy Atakan Sokak’ta fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi. Yapılan baskında fuhşa yer temin eden 2 erkek şahıs ile fuhuş yapan 7 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, bir miktar kokain, esrar ve “skunk” diye tabir edilen ot esrar ile toplamda 5 bin 305 lira ele geçirildi. Kurtuluş’ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ve 92 adet fişek, Bozkurt Mahallesi Gediz Sokak üzerindeki asker eğlencesinde de yine 1 şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

“Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesi çökertildi
Öte yandan Şişli polisi, uzun süredir peşinde olduğu “Ankaralılar” grubu olarak bilinen torbacı çetesinin 34 SY 4339 plakalı araçla Feriköy’de olduğunu tespit etti. Aracı takibe alan araştırma polisi, Ergenekon Caddesi üzerinde önlerini keserek durdurdu. Araçta bulunan 2’si kadın 4 şüpheliyi etkisiz hale getiren polis, araçta didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda ön koltuğun arkasına yapılan özel bölümde, piyasa sürülmek üzere hazırlanmış satışa hazır 245 paket “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet tabanca ve tabancaya ait 11 adet mermiyi ele geçiren polis, araçta yakalanan çete lideri Mahsuni T.’nin iç çamaşırında “marijuana” maddesi buldu. Şehnur S.’nin üzerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 8 bin 100 liraya el konuldu.

Torbacı çetesi suç makinesi çıktı
Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “kasten adam yaralamak”, “açıktan hırsızlık” ve “mala zarar vermek” başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunan Mahsuni T. (45), Alihan T. (25), Şehnur S. (49) ve Gizem Deniz T. (20) gözaltına alındı. Suç makinesi çıkan çete üyeleri Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınarak sorguları yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2019 12:06 Bu yabanci uyruklu hayat kadinlari etrafa AIDS saciyor.Neye gore bunlara goz yumuluyor!Hangi statu ile ulkemizdeler?Soze gelince Muslumaniz ama bunlara canak tutan yine bizleriz kac tane ailenin ocagini sondurduler hala ulkede rahatca fuhus yapabiliyorlar.

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