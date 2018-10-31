Gece kulübünde genç bir kıza toplu tecavüz!

Almanya'da bir gece kulübünde genç kıza ilaçlı içecek verip tecavüz ettikleri öne sürülen 7 Suriyeli ve 1 Alman gözaltına alındı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Almanya'nın Freiburg şehrinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç kız tecavüze uğradı. Bild gazetesinin haberinde, olaya 15 erkeğin karışmış olabileceği belirtilirken, şu ana kadar 7 Suriye ve 1 Alman vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, 14 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak, görgü şahitlerinin kendilerine başvurmalarını istedi.

İLAÇLI İÇECEK İÇİRİLDİ Spiegel Online'ın haberine göre, olay günü bir gece kulübüne giden 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkeğin verdiği içeceği kabul etti. Gece yarısı olduğunda bu kişiyle beraber diskotekten çıkan genç kız, içeceğe karıştırılmış olması muhtemel bir maddeden ötürü bilincini kaybetmişti. Söz konusu erkeğin daha sonra diskoteğe gelerek, tanıdıklarını da çağırdığı ve onların da genç kıza tecavüz ettikleri ileri sürüldü.