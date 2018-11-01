Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki bir gece kulübünde, 27 Ekim günü, meydana gelen olayda; eğlenmek için kulübe giden 5 uzman çavuş ile çalışanlar arasında giriş ücreti yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada uzman çavuşlardan H.K., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermi, hemen kapı önünde duran iş yeri sahibi Sinan A.'nın başına isabet etti.

Kavga sonrası uzman çavuşlar olay yerinden araçları ile kaçarken, yaralı Sinan A., Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım sevrisinde tedaviye alınan Sinan A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kaçan uzman çavuşlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 uzman çavuş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.