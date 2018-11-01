Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki bir gece kulübünde, 27 Ekim günü, meydana gelen olayda; eğlenmek için kulübe giden 5 uzman çavuş ile çalışanlar arasında giriş ücreti yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada uzman çavuşlardan H.K., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermi, hemen kapı önünde duran iş yeri sahibi Sinan A.'nın başına isabet etti.