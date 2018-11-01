Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

ERZURUM'daki bir gece kulübünde 5 uzman çavuş ile kulüp çalışanları arasında çıkan kavgada başından yaralanan iş yeri sahibi Sinan A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Kameralara yansıyan kavgayla ilgili gözaltına alınan uzman çavuşlardan H.K. tutuklandı.

Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

ERZURUM'un Palandöken ilçesindeki bir gece kulübünde, 27 Ekim günü, meydana gelen olayda; eğlenmek için kulübe giden 5 uzman çavuş ile çalışanlar arasında giriş ücreti yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada uzman çavuşlardan H.K., tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermi, hemen kapı önünde duran iş yeri sahibi Sinan A.'nın başına isabet etti.

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Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

Kavga sonrası uzman çavuşlar olay yerinden araçları ile kaçarken, yaralı Sinan A., Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım sevrisinde tedaviye alınan Sinan A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

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Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

Kaçan uzman çavuşlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 uzman çavuş ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gece kulübünde dehşet: Beyin ölümü gerçekleşti!

OLAY KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan olay günü yaşananlar cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çalışanlarını sakinleştirmeye çalışan ve uzman çavuşlarla konuşmayı deneyen iş yeri sahibi, açılan ateş sonucu bir anda yere düşüyor.

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