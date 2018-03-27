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Gece evinde uyuyan kadın dehşeti yaşadı

Gece evinde uyuyan kadın dehşeti yaşadı

Sultangazi’de sabaha karşı bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların balkona tırmanması ve kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 10:01 - Güncelleme: 27-03-2018 10:01

Sultangazi’de bir eve balkonundan giren hırsızlar, kadının boynundaki gerdanlığı gasp etti. Olay, geçtiğimiz 18 Mart Pazar günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hırsız sabaha karşı sokak üzerindeki binanın önüne geldi. Bir süre burada duran hırsızlardan biri, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek binanın altındaki marketin tahtalarının üstüne çıktı. Buradan binanın 1’inci katına tırmanarak balkondan eve giren hırsız, ardından içeride bir süre arama yaptı. Hırsız evde dolaştığı esnada içeride uyuyan Suriye uyruklu Nehle M.’yi fark etti.

BOYNUNDAKİ GERDANLIĞI KOPARDI
Sesleri duyan Nehle M. ise uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti. Ardından hırsız eve girdiği balkondan atlayarak kayıplara karıştı. Hırsızların binanın önüne gelmesi, balkona tırmanması ve kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede eşkali belirlenen şahısların kimliklerinin, 22 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Ünal A. ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Adem U. olduğu tespit edildi. Yerlerini tespit eden polis hırsızları İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir otoparkın önünde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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