Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

MARDİN ve Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmur ile birleşen toz bulutu yere çamur olarak iniyor. Mardin gündüz saatleri olmasına rağmen henüz aydınlanmazken, gökyüzü kızıl renge büründü. Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği belirtildi. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken, sokak lambaları açıldı.

