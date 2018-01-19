Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

MARDİN ve Diyarbakır'da bugün etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmur ile birleşen toz bulutu yere çamur olarak iniyor. Mardin gündüz saatleri olmasına rağmen henüz aydınlanmazken, gökyüzü kızıl renge büründü. Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği belirtildi. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte bir anda çamura dönüştü. Gökyüzünün kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı. Uzmanlar, özellikle astım hastalarının tozlu havada dışarı çıkmaması uyarısında bulundu. Gece görüntüsünün oluştuğu kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler farlarını yakarken, sokak lambaları açıldı.

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Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

Suriye üzerinden kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle taşınan toz kütlesi, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin ve ilçelerinde etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri, havanın kapanmasına yol açan toz bulutunun Mardin genelinde etkili olacağını ve yağmurun etkisiyle de gün boyunca devam edeceğini söyledi.

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Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, üzeri çamurla kaplanan araçlarını oto yıkamacılara götürürken, bazıları da kendi imkanlarıyla taşıma suyu ile araçları temizlemeye çalıştı.

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Gece değil gündüz! Kentte hayat felç oldu

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

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