Gece atıştırması için en uygun yiyecekler

Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler.

Gece atıştırması için en uygun yiyecekler

Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Ancak birazdan vereceğimiz yiyeceklerde tam tersi bir durum söz konusu olacak. Bu besinleri gece tüketerek hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olabileceksiniz. İşte gece yediğinizde faydasını daha fazla göreceğiniz o yiyecekler.

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Gece atıştırması için en uygun yiyecekler

Kuşkonmaz Yabani veya beyaz kuşkonmaz olsun, fark etmez. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz çünkü tüm bunlar sizin sağlığınız için iyi olacaktır. Kuşkonmaz, vitaminlerle (A, B kompleksi, C ve E vitaminleri), aynı zamanda çinko ve potasyum gibi mineraller ile doludur.

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Gece atıştırması için en uygun yiyecekler

Domates Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz. Domateslerin içi antioksidanlar ile doludur. Birçok nedenden dolayı kilo vermemize yardımcı olurlar: domates, iltihaplanma ve sıvı tutulması ile mücadele eder.

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Gece atıştırması için en uygun yiyecekler

Karpuz Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir. Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

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