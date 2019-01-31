Gebze Halkalı ne zaman açılıyor son durum

Gebze Halkalı banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Daha önce 2018 yılının sonunda açılması planlanan hattın açılısı ertelemişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından hattın önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanıyor.

Gebze Halkalı ne zaman açılıyor son durum

Gebze Halkalı arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı. Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmarayla entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Aynı proje kapsamında 9 ay önce trafiğe kapatılan Kadıköy'ü Üsküdar'a bağlayan Tıbbiye köprüsü de tamamlanmak üzere. Tarihi Haydarpaşa garında ise restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Gebze Halkalı ne zaman açılıyor son durum

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013'te yapılan son seferinin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

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Gebze Halkalı ne zaman açılıyor son durum

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

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Gebze Halkalı ne zaman açılıyor son durum

YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI
2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Bu hatlarda ray döşeme ve elektrik hattı döşeme işlemi tamamlandı. Hat boyunca devam eden yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Pek çok istasyon tamamlanırken, bir kaçında ve depolama alanlarında son detayların yapıldığı öğrenildi.

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