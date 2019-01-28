Gazişehir, Moussa Sow'u açıkladı! Tanıtım şarkısına bakın bomba

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da forma giyen Moussa Sow'u transfer ettiğini açıkladı. Gaziantep ekibi sosyal medya hesabından transferi açıkladı. Gazişehir, Moussa Sow transferini "Hele bakın kim gelmiş" şarkısıyla duyurdu.

Türkiye'de oynadığı dönemde sadece tüm futbolseverlerin sempatisini kazanan Sow, bundan böyle meşhur rövaşata gollerini TFF 1. Lig'de atacak.

Sow'un tanıtıldığı videodaki şarkı dikkat çekerken Senegalli golcünün transferi özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.