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Gaziosmanpaşa'da kanlı soygun! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da kanlı soygun! Yaralılar var

GAZİOSMANPAŞA'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Soyguncuların silahından çıkan kurşunla bakkal ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle sakini yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 14:22 - Güncelleme: 07-08-2018 14:22

Gaziosmanpaşa'da bakkal dükkanını soyan silahlı 4 kişi, kaçarken ateş açtı. Bakkal ağır yaralandı, kurşunlar çevredeki bir kişiye de isabet etti.
Olay, Gaziosmanpaşa'nın Karayolları Mahallesi'nde bulunan 577'nci Sokak'ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Plakasız bir otomobille bakkal dükkanının önüne gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, içeriye girdi. Soyguncular bir miktar para ile sigaraları aldı.

Soyguncular kurşun yağdırdı: Bu sırada  bakkal Ali Yavuz ve mahalle sakini Eyüp Tuna soyguncuları engellemeye çalıştı. Soyguncuların ateş açması sonucu Ali Yavuz göğsünden,  Eyüp Tuna ise bacağından yaralandı.

Geldikleri otomobille kaçtılar: Maskeli soyguncular geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, göğsünden vurulan Yavuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken kaçan soyguncular aranıyor.

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Kaynak : DHA

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