Gazinin darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı!

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Şırnak'ta 1998 yılında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sırasında bastığı mayının infilak etmesi sonucu sağ ayağını kaybederek gazi olduğu öğrenilen Murat Çiftçi'nin trafikte yaşadığı tartışmada, minibüs şoförünün terör gazisini bıçakla darp ettiği iddia edilmişti. Olayın sosyal medyada paylaşılmasıyla herkes ayaklanırken, gazi Çiftçi'nin ilk tartışmadan bir müddet sonra yine F.O. ile başka bir iş yerinde tartıştığı ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Güneydoğu gazisi Murat Çiftçi, Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesindeki bir iş yerinden ekmek almak için bir fırına geliyor. Çiftçi, o sırada söz konusu minibüsünde iş yerinde park halinde olduğunu görüyor. Protezli bacağıyla aracından inen gazi, içeride F.O.'yu görüyor ve sözlü tartışma başlıyor. Öğleden sonra kaydedilen görüntülerde, şahıs önce elindeki poşette bulunan ekmekle dışarıya çıkıyor. Sözlü tartışma bir müddet dışarıda da devam ediyor ve iki tarafında sinirleri bir anda geriliyor. Tartışmanın dakikalarca devam ettiği esnada F.O., gazi Çiftçi'ye art arda iki tokat atıyor. Gazi de buna karşılık tokada karşılık veriyor. Bu sırada ise fırın sahibi Sezgin Kırcı, Murat Çiftçi ve şahsı ayırmaya çalışıyor. Tokadın ve gazinin kendini savunmasıyla tartışma iş yeri dışında da sürüyor ve görevliler araya giriyor. Gazi, ardından da minibüs kapısını açıyor ve adamla tartışmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlarda güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor.

TERÖR GAZİSİ İKİNCİ TARTIŞMADA NE DEMİŞTİ?

Murat Çiftçi, ikinci tartışmayı ise, "Ertesi gün evimin ihtiyacı nedeniyle Ayrancılar çıkışında fırına gittim. İçeride bir şahısın olduğunu gördüm tanımadım. Ondan sonra o şahıs çıktı geldi, ‘Sen dedi şerefsiz insansın’ dedi. Ben yine, ‘Terbiyeli konuş’ dedim. ‘Siz kimsiniz tanıyamadım’ dedim. Oda, ‘Ben kavga ettiğiniz kişiyim’ dedi. O zaman, ‘Terbiyeli konuş’ dedim. ‘Hem suçlusun hem güçlüsün özür dileyeceğine yine bir de bana hakaret etmeye devam ediyorsun sen’ dedim. O da, ‘Devletin köpeğisin’ dedi. ‘Seni bu saatten sonra Allah bile kurtaramaz’ dedi. ‘Ben senin gibi şerefsiz devletin köpeğine elimi sürmem’ dedi. Ben de, ‘Buyurun hodri meydan’ dedim. ‘Adalet var, kanun var’ dedim" şeklinde anlatarak kendini savunmuştu.

OLAY NASIL OLDU?

Edinilen bilgiye göre gazi Murat Çiftçi, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte talihsiz bir olay yaşamıştı. Çiftçi ailesi, engelli plakası bulunan otomobillerine binerek, İzmir istikametine doğru yola çıktı. İddialara göre, Çiftçi'nin kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken, karşı şeritten gelen F.O. yönetimindeki 35 S 64073 plakalı servis aracının şoförü minibüsü terör gazisinin üzerine sürerek yol istedi. Tartışmanın uzamasıyla birlikte elinde bıçakla minibüsten inen F.O.'nun, gazi ve eşini darp ettiği iddia edilmişti. Çiftçi, olay sonrasında da protez bacağının kırıldığını söylemişti. Olayın duyulmasının ardından konu yargıya taşınmış, söz konusu şoförün işine de şirket tarafından son verilmişti.