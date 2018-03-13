Gaziantep'ten Fransa çıkarması dev proje tanıtıldı

Dünya’nın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen MIPIM’e ilk kez katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirde kentsel dönüşümün simgesi olacak İstasyon Projesi’ni tanıtıyor.

Türkiye’nin gastronomi üssü, Güneydoğu Bölgesi’nin sanayi merkezi, Tarihi İpek Yolu’nun vazgeçilmez durağı Gaziantep, kültürel ve doğal güzelliklerini kentsel dönüşüm projesiyle güzelleştirecek. Kentin geleceğini yakından ilgilendiren prestijli projeleri, yurt dışına anlatmak amacıyla harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığındaki heyet AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan ve teknik ekipten oluşan güçlü bir heyetle, Fransa'nın Cannes kentine adeta çıkarma yaptı. BAKAN ÖZHASEKİ’DEN GAZİANTEP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE DESTEK

13-16 Mart 2018’de kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak MIPIM Fuarı’nın ilk gününde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, organizasyona Türkiye’yi temsilen katıldı. İstanbul Çadırı'nı açan bakan Özhaseki, özellikle Gaziantep’in tanıtıldığı çadırı gezdi, destek verdi, İstasyon’da uygulanması planlanan kentsel dönüşüm projesi hakkında teknik ekipten bilgi aldı, Gaziantep heyetine başarılar diledi.

Gaziantep’in geleceğini dönüştürmeye kararlı olan Başkan Fatma Şahin’in MIPIM 2018’de, 505 bin 330 metrekarelik bir alana yayılacak olan İstasyon’daki Kentsel Dönüşüm Projesini uluslararası yatırımcılara anlatılacak. Başkan Fatma Şahin, kentsel dönüşümde herkesin örnek aldığı bir kent olma arzusunda olduklarını dile getirdi.

Bu amaçla Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Dünya’nın en büyük Gayrimenkul Profesyonelleri Fuarı’na katıldıklarını belirten Şahin, burada tanıtacakları İstasyon Projesi ile yabancı yatırımcılara cazip teklifler sunacaklarını kaydetti.

Başkan Şahin, kentin merkezindeki tarihi alanda bulunan ayakkabı sanayicilerinin atölyelerinin yer aldığı bölgeyi şehrin dışına taşıyacaklarını, bölgeye yakışacağını düşündükleri İstasyon Projesi’ni inşa edeceklerini aktardı. YABANCI YATIRIMCILARA TEKLİFLERDE BULUNACAĞIZ

Şahin, şöyle konuştu: “İstasyon Projesi’ni konut ve işyerleri yer alacak şekilde planladık. Bu bölgede oturan vatandaşlarımız ise proje hayata geçtikten sonra yine burada oturmaya devam edecek. Ayrıca Zeugma Müzesi ile Gaziantep Kalesi arasında kalan bu bölge şehrimizin en işlek bölgesi. Tarihi bir alan. Tamamen tarihi dokuyu koruyarak projemizi inşa etmeyi planlıyoruz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Bölgedeki tarihi yapıları da gastronomi atölyeleri olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Oldukça başarılı bir kentsel dönüşüm projesi olduğu konusunda iddialıyız. İstiyoruz ki; bu projeyi uluslararası bir firma ile birlikte gerçekleştirelim. Projemizi en doğru şekilde ifade edebileceğimiz ve buna en objektif yaklaşımı görebileceğimiz mecranın MIPIM olduğunu düşündük ve bu amaçla buraya geldik. Yabancı yatırımcılara bu projeyi birlikte gerçekleştirmek için tekliflerde bulunacağız. Umuyoruz ki; projemizin gerçekleşmesi adına burada ciddi adımlar atacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılına kadar bu dev projemizi hayata geçirmek istiyoruz.”

İstasyon Projesi’ni yapacakları bölgenin diğer tarihi mekanlara ve şehrin alışveriş merkezine çok yakın olacağını kaydeden Başkan Şahin, bölgede cazibe merkezi yaratacaklarını söyledi.

GAZİANTEP LOJİSTİK BİR ÜS

Gaziantep’in yabancı yatırımcılar için kaçırılmaz fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Şahin, “Gaziantep’te bir serbest bölge ile aralarında Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesinin de yer aldığı beş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Bu OSB’lerdeki 950 fabrikada 130 bin kişi istihdam ediliyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 2 milyar kişilik nüfusa 5 saatlik uçuş mesafesinde yer alıyoruz. Şehrimizde 6,5 günde bir şirket kurulabiliyor. Dünya Bankası En Rekabetçi Şehirler Bilgi Bankası Projesi’nde en rekabetçi 7’nci şehir Gaziantep. 6,5 milyar doları aşkın ihracatı ile tek başına 172 ülkeden daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Uluslararası uçuşların yapıldığı bir havalimanı, tren yolları bulunuyor. Mersin Limanı’na çok yakın. Gaziantep lojistik bir üs konumunda. Bu nedenle Gaziantep’e gelecek yatırımcılar, gelecekte en kazançlı çıkacak yatırımcılar olacak” dedi.

Ortadoğu’da bir savaş ortamı olsa da bu durumun ilelebet sürmeyeceğini anlatan Şahin, “Ortadoğu’da savaş bittiğinde Gaziantep, bu bölgelere yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat kenti olacak. Hem bölgeye yakınlığımız hem hammaddeye ulaşım ve jeostratejik konumumuz hem de o coğrafyadaki en gelişmiş kent olmamız Gaziantep’e bu avantajı sağlıyor. Doğal olarak Gaziantep’te kurulu firmalar gelecekte büyük bir avantaj yakalayacaklar” diye konuştu.

MIPIM Fuarı’na bu yıl 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye'den 250 şirket ve 700 katılımcı katılıyor.