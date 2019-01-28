Gaziantep'ten dikkat çeken açıklama güvenlik bölgesi duyuruldu

Suriye'de güvenli bölge kurulmasına dair tartışmalar devam ederken Gaziantep Valiliğinin yaptığı açıklama dikkat çekti. Açıklamada, Suriye sınırının 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.



Gaziantep Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere; 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince,

Hududun geri bölgesinde, 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 17.00'de başlayıp-01 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.00'de bitecek şekilde (15) gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 18 Ocak 2019-01 Şubat 2019 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır."