  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gaziantep'te yapılan yüzde 27'lik indirimden vatandaş memnun

Gaziantep'te yapılan yüzde 27'lik indirimden vatandaş memnun

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, “Düzbağ İçmesuyu Projesine yönelik çalışmalarda ‘maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız’ sözü üzerine bir yılda yüzde 27'lik su indirimi yapıldı. Vatandaş ise yapılan indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 23-01-2019 16:41 - Güncelleme: 23-01-2019 16:41

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Düzbağ İçmesuyu Projesine yönelik çalışmalarda ‘maliyetler düştüğünde bunu faturalara yansıtacağız’ yönünde bir sözümüz vardı. Bir yılda dörtte bir oranından da fazla su fiyatını düşüren bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi, Gazianteplilere verdiği sözü tuttu. Vatandaş ise yapılan indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’nin tamamlanması şehri heyecanlandırdı. Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıran Büyükşehir, 1 milyar 200 milyon TL’lik belediye yatırımını devlet yatırımına dönüştürdü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

VATANDAŞ NE DEDİ?
Suya yapılan indirimi değerlendiren Haydar Köse, “Memnun olduk. Geçim sıkıntısının yaşandığı bu zor günlerde bir nebze de olsa yüreklere su serpti. Bu indirimi yapan Başkanımız Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Ben engelliyim. Sağ olsun başkanımız bizi düşünerek zaten suda bir indirim yapıyordu. Gelen bu indirimle de yüzümüz güldü. Biz şimdi elektrik faturaları içinde bir düzenleme istiyoruz. Olursa çok mutlu oluruz” dedi.

Hüseyin Çekirdek ise, “Halkımıza hayırlı olsun. İndirimden memnun olduk. Hayatın pahalı olduğu bu dönemde suda yapılan indirim bizleri rahatlattı, isabetli bir karar oldu” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan indirimle halkın biraz olsun nefes alacağını kaydeden Fatih Çolak da “Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntının ardından böylesi bir indirim aile ekonomisine katkı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, çok teşekkür ediyoruz. İndirimlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gaziantep'te yapılan yüzde 27'lik indirimden vatandaş memnun haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro