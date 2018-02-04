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Gaziantep'te TIR seyir halinde otomobile çarptı

Gaziantep'te TIR seyir halinde otomobile çarptı

Gaziantep'te bir TIR, seyir halindeki otomobile çarpıştı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan iki kişi itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden zorlukla çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 23:28 - Güncelleme: 04-02-2018 23:28

GAZİANTEP'te otomobilin TIR'a çarpması sonucu aynı aileden 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan ve durumu ağır olan sürücü ile eşi, itfaiyenin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Dikici (53) yönetimindeki 63 HL 071 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 10. kilometresinde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi Güler, çocukları Zeynep, Hasan, Ali ve Raşide Dikici yaralandı.

Yaralı 4 çocuk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan sürücü baba ile anne, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekipleri yardıma geldi.

Yaklaşık bir saat süren ve otomobilin kapılarının kesilmesiyle araçtan çıkarılabilen Dikici çifti de hastaneye sevk edildi. Çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat ulaşıma kapanan kara yolu, otomobilin çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kazaya karışan tırın ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Şanlıurfalı olan Dikici ailesinin yarı yıl tatili dolayısıyla yakınlarının bulunduğu Osmaniye'den, memleketlerine döndükleriöğrenildi.

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