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Gaziantep'te son dakika damat dehşeti! 5 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te son dakika damat dehşeti! 5 kişiyi öldürdü

GAZİANTEP 'ten son dakika bir dehşet haberi geldi. Gaziantep'te damat, karısı ve kayınpederi olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. İddiaya göre evi basarak kayınpederini ve karısını vuran zanlı, ardından Karacaahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir eve geldi. Burada da bulunan 3 kadını vuran şahıs kayıplara karıştı. Polis kaçan zanlıyı arıyor.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 13:00 - Güncelleme: 04-02-2019 13:00

GAZİANTEP 'ten son dakika bir sıcak haber geldi. Gaziantep'te eşini ve kayınpederini vuran zanlı daha sonra başka bir binaya gelerek burada kalan 3 kadını silahla vurarak öldürdü.

Evde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Ekibi sevk edildi.

Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, 112 ekiplerinin müdahalesinin Ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan eş bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ VE KAYINBABASINI ÖLDÜRDÜ: Eşini ve kayınpederini vuran zanlı daha sonra başka bir binaya gelerek burada kalan 3 kadını silahla vurarak öldürdü.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR: Olay yerinde vurulan kız ve annesi hayatını kaybederken, diğer kız ise hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kızda hastanede hayatını kaybetti.Polis kaçan damadı yakalamak için operasyon başlattı.

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