Gaziantep'te son dakika damat dehşeti! 5 kişiyi öldürdü

GAZİANTEP 'ten son dakika bir sıcak haber geldi. Gaziantep'te eşini ve kayınpederini vuran zanlı daha sonra başka bir binaya gelerek burada kalan 3 kadını silahla vurarak öldürdü.

Evde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Ekibi sevk edildi.

Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, 112 ekiplerinin müdahalesinin Ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan eş bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİ VE KAYINBABASINI ÖLDÜRDÜ: Eşini ve kayınpederini vuran zanlı daha sonra başka bir binaya gelerek burada kalan 3 kadını silahla vurarak öldürdü.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR: Olay yerinde vurulan kız ve annesi hayatını kaybederken, diğer kız ise hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kızda hastanede hayatını kaybetti.Polis kaçan damadı yakalamak için operasyon başlattı.