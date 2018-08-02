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Gaziantep'te sınır kapısında korkutan patlama!

Gaziantep'te sınır kapısında korkutan patlama!

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 14:02 - Güncelleme: 02-08-2018 14:02

Gaziantep’in Karkamış ilçesine komşu Suriye’nin Cerablus kentinde, sınır hattında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Sınır hattındaki gümrük kapısı yakınında meydana gelen patlamada Türkiye tarafındaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay, öğleden sonra Lojmanlar Mahallesi yakınlarında bulunan Karkamış Gümrük Kapısıyakınlarında meydana geldi. Sınır hattında bulunan Suriye’nin Cerablus kenti topraklarında mayın kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. 

BAZI EVLERİN CAMLARI KIRILDI
Patlamanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre yaralanan olmazken, Türkiye tarafındaki Karkamış’ta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Gelişme üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

VALİLİK: TESPİT EDİLEN MAYIN, KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesine komşu Suriye'nin Cerablus kentinde meydana gelen patlamanın, tespit edilen mayının kontrollü şekilde imhasından kaynaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü şekilde gerçekleştirilen mayın imhası sırasındaki meydana gelen patlamadan kaynaklı gümrük binası ile bazı işyerlerinin camlarının kırıldığını ve can kaybı yaşanmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus bölgesinde mayın arama tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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