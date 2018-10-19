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Gaziantep'te sıcak saatler! Valiliğin karşısında çatıya çıkıp ateş açınca...

Gaziantep'te sıcak saatler! Valiliğin karşısında çatıya çıkıp ateş açınca...

Gaziantep'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkan bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Polis uzun uğraşmlar sonucu vatandaşı ikna edip gözaltına alıdı...

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 13:48 - Güncelleme: 19-10-2018 13:48

GAZEİNTEP'te, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının bulunduğu bulvar üzerindeki iş merkezinin çatısına çıkıp, elindeki tabancayla ateş açan M.Ş.'yi (30) ikna etmek için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler, bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak, çevredekileri uzaklaştırdıktan sonra önlem aldı.

POLİSLER İKNA ETTİ... İtfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgede iş merkezinin çatısına çıkan polisler, M.Ş.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Polislerin görüştüğü M.Ş., bir süre sonra elindeki tabancayı bırakıp, polise teslim oldu.

BUNALTTILAR AĞABEY... Güvenlik önlemleri eşliğinde iş merkezinden çıkarılan M.Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunalttılar ağabey" dedi. Emniyete götürülen ve işsiz olduğu için çatıya çıktığını söylediği belirtilen M.Ş.'nin terör bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.

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