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Gaziantep'te PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Gaziantep'te PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

GAZİANTEP'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek terör örgütü PKK adına provakatif eylem hazırlığında olan ve devlet büyüklerine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği saptanan 10 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 18:11 - Güncelleme: 27-04-2018 18:13

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provakatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polislerce yapılan araştırmada sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG yanlısı, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapanların aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiğini saptadı.

Bu saptamanın ardından savcılık kararıyla aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis, insansız hava aracı desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 10 şüpheliyi gözaltına alan polis, adreslerde yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 49 kurşun ile dijital materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulamasına başlandı.

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