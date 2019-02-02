Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye Çevre Yolu hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan geçiş yapmak isteyen 27 AAC 076 plakalı araç ile Hatay istikametine gitmekte olan 31 NES 61 plakalı araç çarpıştı.

Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim K. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan annesi Kadriye K. ile kardeşi Murat K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.