Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. hayatını kaybetti.

Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

18
Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Kaza, İslahiye Çevre Yolu hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan geçiş yapmak isteyen 27 AAC 076 plakalı araç ile Hatay istikametine gitmekte olan 31 NES 61 plakalı araç çarpıştı

28
Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim K. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan annesi Kadriye K. ile kardeşi Murat K. yaralandı.

38
Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro