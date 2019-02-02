Gaziantep'te meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil ikiye bölündü. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İslahiye Çevre Yolu hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan geçiş yapmak isteyen 27 AAC 076 plakalı araç ile Hatay istikametine gitmekte olan 31 NES 61 plakalı araç çarpıştı