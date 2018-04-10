  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gaziantep'te kan donduran olay! Not bırakıp iki çocuğunu...

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocuklarını defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasında intihar girişiminde bulundu. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 09:54 - Güncelleme: 10-04-2018 09:54

İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. kata çıktı.

Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katta intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

YAZDIĞI NOT BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde not bulunduğu öğrenildi.

Özlem K'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen notta, kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı öğrenildi. Özlem K'nin hasta olduğunu yazdığı notta defalarca söylemesine rağmen kocasına ve kaynanasına kendisini inanmadığını da yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gaziantep'te kan donduran olay! Not bırakıp iki çocuğunu... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro